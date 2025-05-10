السبت 10 مايو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط عاطل بتهمة الشروع في قتل طالب بالزاوية الحمراء

النيابة تأمر بضبط
النيابة تأمر بضبط عاطل بتهمة الشروع في قتل

 أمرت نيابة الزاوية الحمراء بسرعة ضبط وإحضار عاطل متهم بالاشتراك مع آخر محبوس في الشروع فى قتل طالب أمام سنتر تعليمى باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بمنطقة الزاوية الحمراء. 

مشاجرة أمام سنتر تعليمي بالزاوية الحمراء

 تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد باعتداء شخصين على طالب أمام سنتر تعليمي ما أسفر عن إصابته، بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تبين إصابة طالب بطعنة بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن وارء ارتكاب الواقعة عاطلين بسبب خلافات مع المجنى عليه، وأنهما قاما بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض أمام السنتر التعليمي مما أسفر عن إصابة الضحية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحد المتهمين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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