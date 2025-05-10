صراع بين أتلتيكو مدريد ونابولي على ضم مهاجم ليفربول

دخل داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي، دائرة اهتمام ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم نونيز البالغ من العمر 25 عامًا إلى ليفربول قادمًا من بنفيكا مقابل حوالي 85 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، حيث سجل نونيز 40 هدفًا في 140 مباراة حتى الآن مع ليفربول، لكنه يتعرض لانتقادات دائمة بسبب إهدار الفرص، ليصبح بديلا لزميليه لويس دياز وديوجو جوتا تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن نونيز محل اهتمام لأتلتيكو مدريد الإسباني، ونابولي الإيطالي، حيث يسعى كلا الناديين لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، والتفاوض مع ليفربول للتعاقد مع نونيز.

وبخلاف الاهتمام الأوروبي، نونيز محل اهتمام للدوري السعودي، بالإضافة إلى ريفر بليت الأرجنتيني.

ليفربول يحدد بديل أرنولد من الدوري الألماني

فيما حدد نادي ليفربول الإنجليزي بديل للاعبه الدولي الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد، بحسب تقرير صحفي.

أرنولد يقترب من ريال مدريد

وتأكد رحيل أرنولد عن صفوف ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة، وسط تكهنات بقرب انتقاله لصفوف ريال مدريد.

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن الألماني.

وأضاف التقرير أن فريمبونج لديه شرط جزائي في عقده، بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، ويحظى كذلك باهتمام برشلونة.

وتألق فريمبونج بشكل واضح مع ليفركوزن، فخلال هذا الموسم، خاض 47 مباراة في جميع المسابقات، حتى الآن، وسجل 4 أهداف وصنع 12.

أما في الموسم الماضي، فلعب 47 مباراة وأحرز 14 هدفًا وصنع 12، وكان له دور كبير في الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، في يناير 2021، مقابل 11 مليون يورو.

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