الرفق بالحيوان تكشف حقيقة وجود 30 مليون كلب ضال في مصر

كشفت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، عن أعداد الكلاب في مصر وفقا للإحصائيات والتقديرات.

الموروث الشعبي المصري تجاه الحيوانات والكلاب

وأوضحت أن جمعيات الرفق بالحيوان تسعى إلى مخاطبة جميع طبقات المجتمع، على الرغم من وجود مغالطات علمية ودينية وموروث شعبي فيه مغالطات رهيبة في ظل غياب كامل لأي مجال للتوعية من الجهات الرسمية التي يجب الاعتماد عليها بشكل كبير.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبدالباقي عزوز بقناة"الحدث اليوم"، أن جميع المؤسسات والمجتمع المدني عليهم دور كبير في التوعية والتعامل في إطار تشريعيات حقيقية في القانون تحت مُسمى قانون حماية الحيوان ليكون هناك توعية مطلوبة وإنهاء الانتهاكات، ليكون لدى الأجيال القادمة الوعي من أجل إصلاح ما سبق من انتهاكات في ظل غياب القانون والوعي الكامل.

أعداد الكلاب الحقيقية داخل مصر

أعداد الكلاب، وأوضحت أنه لا يوجد رقم مُحدد بشأن عدد كلاب الشارع، معقبة: "فالأرقام 20 و30 مليون هذه أرقام غير حقيقية، لا توجد جهة حقيقية تقوم على الإحصاء قامت بإحصاء للكلاب، وعندما سُئلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية قالت أمام مجلس النواب إنه لا يوجد رقم معين، ولكن التقديرات تقول إن هناك من 3 إلى 6 ملايين كلب، أما الأشخاص التي تدعي أرقام أكثر من ذلك لا يأتي إلا في إطار الكذب والتحريض لإثارة القلق لدى المواطنين".

وأكدت أن الهند فيها 35 مليون كلب، متسائلة: "وما يُثار عن وجود 30 مليون كلب ضال في مصر يأتي في إطار إثارة الرأي العام والقلق لدى المواطنين".



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