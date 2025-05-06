ترخيص الكلاب 2025.. الرسوم والإجراءات الرسمية (انفوجراف)

أخبار مصر اليوم، تحسن الأحوال الجوية واستمرار السحب الرعدية على خليج السويس، تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية،الصحة تغلق 7 مستشفيات في الأقصر وأسوان