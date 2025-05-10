رحِّب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا والعالم.

مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

ودعا مجلس حكماء المسلمين الطرفين إلى الالتزام بتنفيذ هذا الاتفاق، والاحتكام إلى صوت العقل، والتحلِّي بالحكمة وتغليب لغة الحوار والتفاهم لتجنيب المنطقة عوامل التوتر، وترسيخ قيم التعايش بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبي البلدين الجارتين نحو الاستقرار والازدهار.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره لكافة الجهود الرامية إلى وقف الحروب والصراعات، وأن يحل السلام في العالم بأسره وتنعم الإنسانية بالخير، والرخاء، والأمن، والاستقرار.

وكان مجلس حكماء المسلمين قد دعا، في وقت سابق، الطرفين الهندي والباكستاني إلى ضبط النفس والتهدئة، وعدم الانزلاق إلى آتون حرب تهدِّد أمن، واستقرار بلادهم، وشعوبهم، والعالم.

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