مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد جهود وساطة من الولايات المتحدة.

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

وأكدت مصر أن هذا التطور الإيجابي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التهدئة بين الهند وباكستان بما يدعم الأمن والاستقرار بجنوب آسيا.



وجاء في بيان الخارجية، أن مصر تتطلع لأن تشهد الفترة المقبلة التزام الهند وباكستان باتفاق وقف إطلاق النار وأن يسهم في بناء الثقة المتبادلة بينهما وجددت تأكيدها على الأهمية البالغة للحلول السلمية للأزمات الدولية لأن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتسوية المنازعات

وتأمل مصر أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في دعم السلم والأمن الدوليين لا سيما بالشرق الأوسط.

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