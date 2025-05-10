السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

مصر تعرب عن خالص تعازيها للكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر الفيضانات التي تعرضت لها بشرق البلاد، والتي أسفرت عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة.

 

وتتقدم مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب الكونغو الديموقراطية ولذوي الضحايا في هذا الظرف الإنساني الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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جمهورية الكونجو الديموقراطية سقوط مئات من الضحايا والمصابين شعب الكونجو الديموقراطية

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