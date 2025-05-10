مصر تعرب عن خالص تعازيها للكونغو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر الفيضانات التي تعرضت لها بشرق البلاد، والتي أسفرت عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة.

وتتقدم مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب الكونغو الديموقراطية ولذوي الضحايا في هذا الظرف الإنساني الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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