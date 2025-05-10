السبت 10 مايو 2025
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رياضة

شوط أول سلبي بين الاتحاد وغزل المحلة في الدوري الممتاز

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

الدوري المصري، تعادل الاتحاد السكندري مع نظيره غزل المحلة بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم السبت في افتتاح الجولة السادسة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

 

تشكيل غزل المحلة لمواجهة الاتحاد السكندري

أحمد النفراوي، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، موري توريه، محمد بن شرقي، محمد أشرف، عبده يحيى، عماد ميهوب، محمد بن حموده.

على مقاعد البدلاء: أحمد العربي، بسام وليد، حمدي زكي، خالد الإخميمي، رشاد العرفاوي، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، عاطف الحكيم.
 

ويتواجد الاتحاد السكندري وغزل المحلة ضمن مجموعة تفادي الهروب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الاتحاد السكندري بقيادة مدربه مجدي عبدالعاطي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة فيما يتواجد غزل المحلة في المركز السابع بمجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة.

ويسعى الاتحاد السكندري لحصد نقاط المباراة للدخول في المنطقة الدافئة بعيدا عن مركز الهبوط، فيما يأمل غزل المحلة بقيادة مدربه بابا فاسيليو لحصد نقاط المباراة والعودة لطريق الانتصارات بعد الخسارة أمام إنبي ومودرن سبورت في آخر مباريات زعيم الفلاحين بمجموعة تفادي الهبوط.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة المقرر لها، اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة السادسة للمرحلة النهائية لبطولة الدوري.

حكام مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة 

 

مواعيد الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري

 


الأحد 11 مايو
سموحة ضد إنبي - 5 مساء
الجونة ضد طلائع الجيش - 8 مساء
زد ضد مودرن سبورت - 8 مساء


الثلاثاء 13 مايو
فاركو ضد المصري - 5 مساء
سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - 5 مساء
الزمالك ضد بيراميدز - 8 مساء
حرس الحدود ضد البنك الأهلي - 8 مساء

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري 

1- زد 29 نقطة

2- الجونة 27 نقطة

3- الاتحاد السكندري 23 نقطة

4- طلائع الجيش 23 نقطة

5- سموحة 23 نقطة

6- إنبي 21 نقطة

7- غزل المحلة 20 نقطة

8- الاسماعيلي 19 نقطة

9- مودرن سبورت 18 نقطة

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نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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