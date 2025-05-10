بحضور 1700 طالب وطالبة، بدء المراجعات النهائية المجانية للطلاب بنظام البوكليت بالجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للمراجعات النهائية المجانية، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية وتحقيق رؤية الدولة في تقديم تعليم مجاني وعادل لجميع الطلاب.

إشارة البدء للمراجعات النهائية المجانية للطلاب

وشهدت الفعالية حضور أكثر من ١٧٠٠ طالب وطالبة من إداراتي كرداسة والدقي، في حدث يعكس الحرص على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأوضح محافظ الجيزة أن المراجعات تعد فرصة مثالية للطلاب للتعرف على النظام الجديد الذي يعتمد على نظام البوكليت، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تحسين مستوى الطلاب ويخفف عنهم أي أعباء

تدريب الطلاب علي نظام البوكليت



وأكد محافظ الجيزة على تقديم الدعم الكامل لأبنائها الطلاب وإتاحة الفرصة لهم لتحقيق التفوق الدراسي بدون أعباء مالية إضافية.

وفي كلمة له خلال الفعالية أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أهمية هذه المراجعات كبديل حقيقي للدروس الخصوصية مقدمًا خالص الشكر والتقدير لجميع الطلاب والمعلمين المشاركين في هذه الفعالية التي كانت نموذجًا آخر لتعاوننا المثمر في سبيل تحسين التعليم وتوفير بيئة تعليمية داعمة لأجيال المستقبل.

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