السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

خلفت 20 قتيلا و50 مصابا، مجزرة جديدة لمليشيا الدعم السريع ضد المدنيين شمال كردفان

الدعم السريع تستهدف
الدعم السريع تستهدف سجن مدني في ولاية شمال كردفان

أعلن وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، خالد الإعيسر، اليوم السبت،  أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 50 آخرون في هجوم بالمسيرات نفذته مليشيا الدعم السريع  على سجن الأبيض.

الدعم السريع تستهدف سجن مدني في ولاية شمال كردفان 

وقال خالد الإعيسر، إن الهجوم الذي طال أيضا مستشفى المدينة أسفر عن مقتل 20 نزيلا  جميعهم من المدنيين، مشيرا إلى أنها جريمة حرب مكتملة الأركان.

‏وأضاف: "ويعد ما جرى في سجن مدينة الأبيض الواقع بولاية شمال كردفان  جريمة حرب مكتملة الأركان، تضاف إلى سجل الميليشيا وداعميها الحافل بالانتهاكات ضد المدنيين السودانيين".

‏وتابع"ندين هذا العمل الإرهابي بأشد العبارات ونسأل الله أن يتقبل الشهداء بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

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الدعم السريع كردفان السودان سجن الأبيض

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