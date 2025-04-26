ماكرون يؤكد رغبة زيلينسكي في العمل مع أمريكا وأوروبا لإنهاء الحرب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، إن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يرغب في العمل مع الأمريكيين والأوروبيين لإنهاء الحرب، وعلى بوتين أن يثبت الآن أنه يريد السلام.

وقبل وقت سابق أجرى الرئيسان الأوكراني والفرنسي محادثات على هامش جنازة البابا فرنسيس، تناولت مواصلة جهود إرساء السلام في أوكرانيا، وسط مساع دبلوماسية يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيا إلى وضع حد للأعمال العدائية، وفق كييف وباريس.

وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس، قال: محادثات إيجابية جدا اليوم مع الرئيس فولوديميرزيلينسكي في روما حول وضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا.

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