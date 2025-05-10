جثة وراء مصنع.. طعنات غادرة تكشف جريمة غامضة بأكتوبر

في مشهد أقرب لأفلام الجريمة، استيقظت مدينة السادس من أكتوبر، صباح اليوم الجمعة، على جريمة مروعة هزت أركان المنطقة الصناعية.

فعلى أطراف أحد المصانع المهجورة، وبالقرب من أكوام الخردة، عثر أحد المارة على جثة شاب مجهول، غارقة في دمائها، وبها طعنات متفرقة تشير إلى مشهد دموي قاس.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة من شاهد عيان، أبلغ فيه عن رائحة كريهة تنبعث من خلف أحد المصانع، ليتم اكتشاف الجريمة عقب انتقال قوة أمنية من قسم شرطة أكتوبر، التي فرضت كردونا أمنيا حول الموقع، وبدأت في جمع الأدلة وفحص الجثمان بمعرفة رجال المباحث والنيابة والطب الشرعي.

المعاينة المبدئية للجثة كشفت عن هوية الضحية كونه شابا في العقد الثالث من العمر، وأنه فارق الحياة نتيجة عدة طعنات نافذة في منطقتي الصدر والبطن، وهو ما يرجح وجود شبهة جنائية قوية خلف الواقعة.

قرارات النيابة في الواقعة

وأمرت النيابة العامة بسرعة التحري عن الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، لتحديد هوية المتهمين وخط سيرهم قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة بدقة، مع سرعة استخراج تقرير مفصل عن وقت ارتكاب الجريمة، والسلاح المستخدم.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لفك لغز هذه الجريمة الغامضة التي وقعت في واحدة من أكثر المناطق هدوءا بمدينة أكتوبر.

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