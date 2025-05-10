السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير باكستاني: المناوشات مستمرة على طول الحدود الفعلية مع الهند

الاشتباكات الباكستانية
الاشتباكات الباكستانية الهندية

ذكر وزير التعليم الباكستاني في كشمير، اليوم السبت، أن المناوشات مستمرة على طول الحدود الفعلية مع الهند.

استمرار الاشتباكات رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته نقلت وكالة “أ ف ب”، عن  مصدر حكومي هندي قوله اليوم السبت، إن  باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعدما  ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم السبت، أنه تم سماع دوي انفجارات في جامو الهندية ورؤية مقذوفات رغم إعلان وقف النار.

اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند 

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الخارجية الهندية، أن وقف إطلاق النار مع باكستان يبدأ مساء اليوم السبت.

وأوضحت الخارجية الهندية، أن القائدين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو.

وقال وزير الخارجية الهندي: توصلنا مع باكستان إلى تفاهم لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.

وتابع وزير الخارجية الهندي: نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره.

وقبل وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بعد أيام من تصاعد الصدام بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

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الهند باكستان باكستان والهند

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