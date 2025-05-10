"الوطنية للانتخابات" تعقد ندوة تثقيفية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب

نظّمت الهيئة الوطنية للانتخابات ندوة تثقيفية اليوم السبت، بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب، التابع للنيابة العامة، بحضور مجموعة من مأموري الضبط القضائي بشركة "جاسكو"، ضمن برنامجهم التدريبي بالمعهد.

جاءت الندوة بتوجيه من المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وشارك فيها وفد رفيع المستوى من الهيئة ضم المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، والمستشار شريف صديق، نائب المدير التنفيذي.

وتضمنت الندوة عرضًا توضيحيًا شاملًا حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، والجهود التي تبذلها لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية بكل سهولة ويسر.

كما شهدت الندوة تفاعلًا مثريًا من خلال جلسة مفتوحة للنقاش، تم فيها استقبال الأسئلة والرد عليها بشكل مباشر، ما ساهم في تعزيز الفهم العام لدور الهيئة وآليات عملها.

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