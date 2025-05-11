الطفل كمواطن، هل نحمي حقوقه أم نؤجلها؟ هكذا يقول القانون

في المؤتمرات الدولية، ترفع شعارات براقة، حقوق الطفل، مستقبل آمن، الحماية من الاستغلال، بينما على الأرض، قد يحمل الطفل المصري همّ العمل مبكرًا، أو يسقط ضحية العنف الأسري أو الإهمال التعليمي.

ورغم أن الدستور والقوانين المصرية والدولية تنص بوضوح على أن لكل طفل الحق في الحياة، والتعليم، والحماية، إلا أن الواقع يطرح سؤالًا مرًا: هل نعامل الطفل كمواطن حقيقي، أم مجرد مشروع مواطن، ينتظر النضج كي يحصل على حقوقه؟

قوانين ينقصها التطبيق في شئون الطفل

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) اعتبرتها مصر مرجعية رسمية، وأقرت في قانون الطفل المصري (1996) مجموعة من الحقوق الأساسية:

التعليم الإلزامي المجاني

الرعاية الصحية المتكاملة

الحماية من الإيذاء الجسدي والنفسي

المساواة دون تمييز

لكن أي جولة في شوارع مصر أو قرى الصعيد تكشف أن المشكلة لم تكن أبدًا في التشريع.

بين الكتاب والواقع، التحديات التي تهدد الطفولة

عمالة الأطفال: 1.6 مليون طفل مصري تقريبًا يشاركون في سوق العمل، وفقًا لتقديرات رسمية، وبعضهم يتعرض للاستغلال في بيئات غير آمنة.

العنف الأسري: العقاب البدني لا يزال يُعتبر "تربية"، بينما تشير دراسات حكومية إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال يتعرضون للعنف داخل المنزل أو المدرسة.

الحرمان من التعليم: رغم مجانية التعليم، إلا أن ضعف الجودة وتسرب الأطفال منه يظل ظاهرة تهدد مستقبل الآلاف.

التهديدات الرقمية: في عصر الهواتف الذكية، يتعرض الطفل المصري إلى خطر جديد لم تكن القوانين القديمة مستعدة له: الاستغلال الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.

ما الذي ينقصنا ؟

لا يكفي أن نسن قوانين جيدة، بل أن نتعامل مع الطفل كمواطن صاحب حق منذ اللحظة الأولى، لا ككائن هش يحتاج الحماية فقط.

يشمل ذلك:

تحول ثقافي داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، يعترف بحقوق الطفل لا باعتبارها منّة، بل أساس وجوده.

مراقبة مستقلة لانتهاكات حقوق الطفل، بعيدًا عن المحسوبية أو التجاهل المجتمعي.

تحديث التشريعات لتواكب التحديات الرقمية والاجتماعية المتغيرة.

يمكن القول أم الطفل ليس مشروع مواطن ومن حق الطفل أن يعامل باعتباره مواطنًا كامل الأهلية في الكرامة والحماية والتعليم، وحتى يتحقق ذلك، يجب أن تترجم القوانين إلى إرادة حقيقية، لا إلى شعارات ترفع في المناسبات، وتنسى في الزوايا المظلمة من الواقع اليومي.

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