السبت 10 مايو 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة أمين الخزينة بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة الاختلاس والتزوير

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة أمين الخزينة الرئيسي بالمركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة الاختلاس والتزوير، إلى جلسة 25 يونيو.

 

القصة بدأت بمبلغ.. وانتهت باتهامات ثقيلة

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 39 لسنة 2023 (حصر أموال عامة عليا)، والمقيدة برقم 51 لسنة 2024 (جنايات أموال عامة عليا)، عن اختفاء مبلغ مالي ضخم تجاوز 534 ألف جنيه من خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم.

 

ووجهت النيابة للمتهم، أنه خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، وقام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلا من توريده إلى البنك المركزي المصري، كما تقتضي اللوائح.

 

تزوير بالحبر والقلم.. لكن لا يخدع العدالة

 

كما وجهت النيابة للمتهم جريمة تزوير، فقد اتهمت النيابة "ك. إ." بالتلاعب في إيصالات استلام نقدية رسمية (ذات أرقام 33 ع.ح و33 ح)، حيث سجل مبالغ أقل من تلك التي تسلمها بالفعل من المتعاملين مع جهة عمله.

وأفادت التحقيقات أن المتهم قام بتزوير حوافظ توريد نقدية، مدعيا أنه أودع المبالغ كاملة، باستخدام قسائم مزورة نسبت زورا للبنك المركزي، وأعدت بدقة تحاكي المستندات الأصلية.

 

التحويل إلى الجنايات.. والعدالة تنتظر كلمتها

 

وكان أصدر المستشار معتز الحميلي، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة. وخلال جلسة اليوم، قررت المحكمة التأجيل لاستكمال الإجراءات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

 

 

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