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أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين نادي ضباط المراقبة الجوية ونظيره التونسي

الملاحة الجوية
الملاحة الجوية

وقع نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بروتوكول تعاون مع الجمعية التونسية لمراقبي الحركة الجوية، على هامش المؤتمر الدولي الـ64 للاتحاد الفيدرالي الدولي لضباط المراقبة الجوية والمنعقد في أبوظبي.

 

بروتوكول تعاون بين نادي ضباط المراقبة الجوية المصري والجمعية التونسية لمراقبي الحركة الجوية

تم توقيع بروتوكول التعاون في إطار توطيد العلاقات وتعزيز التعاون والتبادل المعرفي وتبادل الخبرات الفنية في مجال المراقبة الجوية بهدف رفع كفاءة ضباط المراقبة الجوية للجانبين المصري والتونسي.

وكذلك بحث سبل التعاون في مجالات التدريب وذلك من خلال تنظيم زيارات دورية بين أعضاء نادي ضباط المراقبة الجوية المصري والجمعية التونسية لمراقبي الجولان الجوي على ان يتم توثيق نتائج الزيارات وتبادلها بين الطرفين بهدف الاستفادة منها في تحسين الأداء وتعزيز التعاون المستقبلي.

 

وأعرب نادي ضباط المراقبة الجوية المصري عن بالغ سعادته بابرام هذا البروتوكول والذي سيكون بداية لمزيد من التعاون المستقبلى ويتقدم نادي ضباط المراقبة الجوية المصري بجزيل الشكر والتقدير للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية متمثلة في الكابتن إيهاب محيي لتشجيعه لهذه المبادرة وإبداء رغبة حقيقية لتقديم التسهيلات الممكنه لتنفيذ هذه الاتفاقيه حرصا على تطوير المهارات الفنية والإدارية لضباط المراقبة الجوية المصريين. 

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