استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وفدًا من مسئولي شركة Space42 العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والتحول الرقمي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وزير الطيران يلتقي وفد شركة Space42 لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي

جاء اللقاء لبحث أوجه التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الذكية للمطارات، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأجواء، وتعزيز كفاءة عمليات التشغيل من خلال تقنيات الأقمار الصناعية.

حيث استعرض الوفد خلال الاجتماع أبرز ما تقدمه منصة GIX من قدرات في تحليل البيانات الجيومكانية، إلى جانب خدمات الاتصالات الفضائية التي تدعم كفاءة الاتصال للمطارات والطائرات في المواقع النائية.

كما تناولت المباحثات إمكانيات شركة Aerospace والأنشطة المتخصصة التي تقدمها في مجال تطوير المنصات الرقمية، وتم استعراض إمكانية ما تقدمه من فرص تعاون مع قطاع الطيران المدني؛ لاسيما في مجال المراقبة الجوية ونظم الاتصال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور سامح الحفني بحلول الشركة التقنية المتقدمة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تبنّي أحدث النظم الذكية ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران المدني المصري، وتعزيز جاهزية المطارات وفقًا لأعلى معايير التكنولوجيا العالمية.

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