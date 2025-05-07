الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الطيران يلتقي وفد شركة Space42 لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني خلال اللقاء

استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وفدًا من مسئولي شركة Space42 العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء والتحول الرقمي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وزير الطيران يلتقي وفد شركة Space42 لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي

جاء اللقاء لبحث أوجه التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الذكية للمطارات، واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأجواء، وتعزيز كفاءة عمليات التشغيل من خلال تقنيات الأقمار الصناعية.

حيث استعرض الوفد خلال الاجتماع أبرز ما تقدمه منصة GIX من قدرات في تحليل البيانات الجيومكانية، إلى جانب خدمات الاتصالات الفضائية التي تدعم كفاءة الاتصال للمطارات والطائرات في المواقع النائية.

كما تناولت المباحثات إمكانيات شركة Aerospace والأنشطة المتخصصة التي تقدمها في مجال تطوير المنصات الرقمية، وتم استعراض إمكانية ما تقدمه من فرص تعاون مع قطاع الطيران المدني؛ لاسيما في مجال المراقبة الجوية ونظم الاتصال.

ومن جانبه، أشاد الدكتور سامح الحفني بحلول الشركة التقنية المتقدمة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تبنّي أحدث النظم الذكية ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع الطيران المدني المصري، وتعزيز جاهزية المطارات وفقًا لأعلى معايير التكنولوجيا العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران المدني الأقمار الصناعية الدكتور سامح الحفني وزير الطيران الذكاء الاصطناعي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الطيران المدني المصري القابضة للمطارات الملاحة الجوية شركة القابضة للمطارات

مواد متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين أكاديمية علوم الطيران المدني ومصنع الإلكترونيات لتصنيع محاكيات الطيران

وزير الطيران يبحث مع سفير طاجيكستان فرص التوسع في الربط الجوي بين البلدين

الأكثر قراءة

فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

عبد الواحد السيد يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الزمالك

الرمادي يقود تدريب الزمالك اليوم بعد رحيل بيسيرو

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

رسميا، الزمالك يوجه الشكر لبيسيرو

قرار عاجل من تعليم القاهرة بشأن ضرب تلميذ مصاب بالسكر ومنعه من دخول الحمام

بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

رفض التنازل عن مستحقاته، كواليس إنهاء تعاقد بيسيرو مع الزمالك

خدمات

المزيد

لبسوا الأطفال صيفي، الأرصاد تعلن بداية الموجة الحارة وتكشف موعد ذروتها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدد الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2025 ودرجاتها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بالخير الكثير والمال الوفير

“إِنَّما أَتخوفُ عليكم رجل آتاه الله القُرآنَ فغيَّر معناه”، نص خطبة الجمعة القادمة

ما مدى وجوب طواف القدوم على الحاج حال ذهابه إلى عرفة مباشرة؟ رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية