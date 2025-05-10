السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

حصاد 12 ساعة حرب، مقتل وإصابة 63 مدنيا في قصف هندي بكشمير الباكستانية

مقتل وإصابة 63 مدنيا
مقتل وإصابة 63 مدنيا في قصف هندي بكشمير الباكستانية

أفادت هيئة إدارة الكوارث في باكستان بمقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 50 بكشمير الباكستانية في قصف هندي خلال الساعات الـ12 الماضية.

باكستان تدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية والنووي

في تطور خطر ينذر بحرب نووية دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية، وفق ما أعلن الجيش.

فبعد شن إسلام آباد عملية عسكرية “البنيان المرصوص”، ضد الهند استهدفت قواعد متعددة خلال الساعات الماضية، دعا شريف إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة التي تعد الأعلى في البلاد، والتي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتخذ القرارات الأمنية، من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية.

تجاوز العتبة النووية

فيما أوضح وزير التخطيط الباكستاني، أحسن إقبال شودري، أن بلاده "تكره أن ترى تجاوزًا للعتبة النووية".

وأعرب عن أمله بأن "تتجه الهند الآن إلى خفض التصعيد للانتقال إلى الحوار والدبلوماسية".

قواعد جوية

جاء ذلك، بعدما أعلن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد الهند، ردًّا على استهداف 3 من قواعده الجوية.

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