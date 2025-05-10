السبت 10 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة مولدات أبراج الاتصالات في التجمع الخامس

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

سرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بالتجمع

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الخامس يفيد بضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية لاتهامهم بسرقة مولد كهربائي يُستخدم في تغذية أحد أبراج الاتصالات بدائرة القسم.

 

وخلال عملية الضبط، عثر بحوزة أحدهم على فرد خرطوش وطلقتين.

 


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مكان المولد المُسروق لدى أحد عملائهم "سيئ النية"، يعمل مقاولًا ومقيم بدائرة القسم، حيث تم ضبطه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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