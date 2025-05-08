سقوط 7 لصوص لقيامهم بسرقة العيادات والسيارات والمحال التجارية بالمعادي والتجمع ومدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 7 لصوص نفذوا سلسلة من السرقات استهدفت العيادات الطبية، السيارات، والمحال التجارية في مناطق المعادي، التجمع الأول، ومدينة نصر.

سرقة العيادات الطبية بالمعادي

البداية كانت مع ضبط أحد العناصر الإجرامية المعروفة في دائرة قسم شرطة المعادي، حيث تخصص في سرقة العيادات الطبية باستخدام "مفتاح مصطنع". وبمواجهته، أقر بارتكاب 6 جرائم سرقة، وأرشد رجال الأمن إلى مكان المسروقات التي كانت بحوزة اثنين من المتهمين، مقيمين في محافظتي الجيزة والقليوبية، وتم ضبطهما.

سرقة السيارات والدراجات النارية بالتجمع

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 متهمين – 3 منهم مسجلين جنائيًا – في دائرة قسم شرطة التجمع الأول، تخصصوا في سرقة السيارات والدراجات النارية بنفس الأسلوب الإجرامي، وتم العثور بحوزتهم على سلاح ناري "فرد خرطوش" وعدد من الطلقات. واعترف المتهمون بتنفيذ واقعتين سرقة.



سرقة المحال التجارية بمدينة نصر

كما تم ضبط عاطل ذو سجل جنائي في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، تبين أنه متخصص في سرقة المحال التجارية باستخدام أسلوب "الكسر". وبالتحقيق معه، أقر بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم ضبط جميع المسروقات داخل محل إقامته.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

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