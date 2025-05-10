حجز طالب دهس فتاة في التجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز قائد السيارة المتسببة في حادث دهس فتاة أثناء عبورها طريق شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، والذي أسفر عن إصابتها بإصابات خطيرة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بشارع التسعين، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن فتاة تعرضت للدهس من قبل سيارة أثناء عبورها الطريق.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وكشف التقرير الطبي المبدئي عن إصابتها بشرخ في الجمجمة، وكدمة على المخ، وخلع بمفصل الحوض، إلى جانب كسور متعددة في الحوض والساقين.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد السيارة المتورطة وقائدها، حيث تم ضبطه وتبين أنه طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أنه فرّ من مكان الحادث خوفًا من التعرض للمساءلة القانونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وكانت “فيتو” قد نشرت خبر بعنوان “أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط فتاة دهست شابا بسيارتها في التجمع ”، وفي استجابة سريعة، تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات الواقعة.

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