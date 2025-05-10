أزمة جديدة تضرب جدران القلعة البيضاء، تصريحات قديمة لعماد المندوه تشعل التوتر مع عواد، وإحالة حارس المرمى للتحقيق، والإدارة: الانضباط أولًا

حالة من التوتر تضرب جدران نادي الزمالك من جديد، وهذه المرة بطلها حارس مرمى الفريق محمد عواد ومدرب الحراس عماد المندوة، وبلغ التوتر ذروته خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، عندما رفض عواد الانصياع لتعليمات مدربه، وهو ما اعتبره الجهاز الفني تجاوزًا يستدعي التحقيق.

وبحسب مصادر مقربة من الجهاز الفني، فإن الأزمة تعود إلى تصريحات سابقة أدلى بها المندوة عقب رحيله من الزمالك خلال فترة تولي كريستيان جروس قيادة الفريق ففي تلك الفترة، خرج عماد المندوه بتصريحات إعلامية مع الإعلامي سيف زاهر، أكد خلالها أن محمد الشناوي، حارس الأهلي، هو “الخيار الأول دون منازع” لحراسة مرمى منتخب مصر، واصفًا محمد صبحي، حارس الزمالك الشاب، بأنه “في مستوى مختلف تمامًا”.

أما عواد، فجاء ترتيبه ثالثًا خلف الشناوي وصبحي، وهو ما اعتبره الحارس تقليلًا من قدره ومكانته، خاصة أن تلك التصريحات جاءت من مدرب سبق وأن أشرف على تدريبه.

عواد يرد داخل الملعب وخارجه



ورغم مرور الوقت على هذه التصريحات، فإن العلاقة بين الطرفين لم تتحسن بعد عودة المندوه إلى الجهاز الفني في الزمالك.

وبلغ التوتر ذروته خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا وعلى الفور، قرر وائل القباني، مدير الكرة بالنادي، بالتنسيق مع المدير الفني أيمن الرمادي، إحالة عواد للتحقيق أمام الشؤون القانونية، مع التأكيد على أن العقوبات ستُتخذ وفقًا للوائح النادي الداخلية.

صبحي في الصورة وتحذير رسمي



وفي سياق متصل، لم يخلُ اللقاء من ملاحظات على أداء وتصرفات الحارس محمد صبحي أيضًا، حيث وجه له النادي لفت نظر لما بدر منه في المباراة. وأوضح صبحي أن انفعاله جاء بدافع الإحباط من الإصابة التي تعرض لها، وأكد احترامه الكامل للنادي وجماهيره.

الانضباط أولًا: رسالة من الإدارة



وأكدت إدارة الزمالك أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة واضحة تهدف إلى فرض الانضباط والالتزام داخل الفريق، ورفض أي تجاوز من أي لاعب مهما كان اسمه أو تاريخه.

يبقى أن نرى ما ستسفر عنه نتائج التحقيق مع عواد، وما إذا كانت هذه الأزمة بداية لتغيير جديد في حراسة مرمى الزمالك أم سحابة صيف سرعان ما ستزول.

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