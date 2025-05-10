انطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف غدا

الفروسية، تنطلق غدا يوم الأحد الموافق ١١ مايو، فعاليات نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف بالتعاون مع الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية ونادي نوبلس للفروسية.

وتقام البطولة على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري بمشاركة ٣٠ مشاركا من ذو الهمم على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أشادت المهندسة أمل مُبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014.

وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية: “مصر حققت العديد من الإنجازات لصالح ذوي الإعاقة، أبرزها إصدار قانون رقم 10 لعام 2018، الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وأبطالنا من ذوى الهمم”.

وفي سياق متصل أعرب الفارس محمد عبد المنعم عن سعادته بتنظيم البطولة مشيرا إلى أن إقامة البطولة على ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري هي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة وحياة اللاعبين من ذوي الهمم وتساعدهم وتمكنهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز والإنجاز.

وأضاف عبد المنعم: “نحن فخورون بتنظيم البطولة على ملاعب الحرس الجمهوري لما يوفره من بيئة مثالية لتنظيم مثل هذه المسابقات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي بقدرات اللاعبين من ذوي الهمم وتدعمهم لتحقيق إنجازات عالمية ونطمح في المستقبل إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل رياضات متعددة، وفتح المجال أمام المزيد من الأبطال ليظهروا في أفضل صورة لهم”.

وأشاد عبد المنعم أيضا بدور الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر نحو تطوير رياضة الفروسية في مصر خلال الفترة الأخيرة وما يبذله من جهد في تحقيق طموحات وأهداف رياضة الفروسية في الارتقاء بالشباب المصري للمنافسة في كافة البطولات القارية والعالمية.

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