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محافظات

أنهى حياتها أثناء نومها حرقًا، قرار من جنايات الشرقية بشأن قاتل زوجته

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة بإيداع المتهم بإنهاء حياة زوجته حرقا بمدينة العاشرمن رمضان مستشفى الأمراض النفسية لمدة 45 يومًا تحت الملاحظة.

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وحددت هيئة المحكمة جلسة 13 أبريل المقبل لاستئناف المحاكمة عقب ورود تقرير المستشفى.

نجار مسلح ينهي حياة زوجته حرقا بالعاشر من رمضان 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بوصول “ هانم.ن.ال” للمستشفى جثة هامدة إثر إصابتها بحروق شديدة بمناطق متفرقة من الجسد.

وبانتقال قوة أمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكابها زوجها"إبراهيم. س.ع" 34 عاما(حداد مسلح) مقيم مدينة العاشر من رمضان إثر خلافات زوجية بينهما.

ضبط مرتكب الجريمة البشعة

وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسليمها لذويه وحبس المتهم على ذمة التحقيقات ثم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم 

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة, أن المتهم قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لتنفيذ مخططه الإجرامي مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وقداحة وتربص بها حتى سنحت له الفرصة بنومها مطمئنة، وما أن ظفر بها حتى سكب على جسدها البنزين وأشعل النيران في جسدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل العمد في القانون المصري

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من  قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

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