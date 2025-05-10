السبت 10 مايو 2025
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إرشادات مهمة لطلاب الجامعات داخل مقار اللجان

طلاب الجامعات، فيتو
طلاب الجامعات، فيتو

 انطلقت امتحانات مرحلة البكالوريوس بكلية التجارة بـ جامعة عين شمس اليوم السبت وتستمر حتى 4 يونيو 2025، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ووفق توجيهات الدكتور فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة. 

 

إرشادات لطلاب الجامعات داخل مقار اللجان 

 وتستعرض فيتو مجموعة من الإرشادات المهمة للطلاب داخل مقار لجان الامتحانات كالتالي:

عدم التواجد داخل مقار لجان الامتحانات دون البطاقة الجامعية أو بطاقة الرقم القومى. 


عدم اصطحاب الكتب والمذكرات وآية متعلقات مكتوبة تتعلق بالمادة الامتحانية.

 
حظر الدخول للجنة الامتحان بموبايل مفتوحا.


عدم التحدث مع أي زميل داخل مقار لجان الامتحان. 


عدم  الخروج من مقار لجان الامتحانات قبل مضي نصف الوقت على الأقل. 


التأكد من اصطحاب أدوات الكتابة  حسب طبيعة المادة الامتحانية
 

حظر التدخين أثناء الامتحان أو في أي مكان داخل مباني الكلية. 


ضرورة اتباع تعليمات الملاحظين والمراقبين وعدم سؤالهم فى مضمون الأسئلة، والتعاون معهم عند جمع ورقة الإجابة.

 

والالتزام بالهدوء الكامل أثناء جمع ورقة الإجابة فى نهاية الامتحان.


ضرورة كتابة الاسم ورقم الجلوس فى الأماكن المخصصة لذلك بنماذج الامتحانات. 


التأكد من عدد الأوراق ووضوح طباعة ورقة الأسئلة وتدوين البيانات الخاصة بالطالب ومادة الامتحان بوضوح قبل البدء فى الإجابة، وقراءة التعليمات المدونة على ورقة الأسئلة بعناية.

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