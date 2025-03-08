السبت 08 مارس 2025
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معهد بحوث أمراض العيون ينجح في عقد الامتحانات النهائية لإتمام شهادة زمالة كلية الأطباء

معهد بحوث الامراض،
معهد بحوث الامراض، فيتو

 نجح معهد بحوث أمراض العيون في عقد امتحانات "الجزء النهائي" (شفوي وعملي وإكلينيكي) لإتمام شهادة زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو، التي تُعد أكبر شهادة معتمدة عالميًا في مجال طب وجراحة العيون.

وأوضح الدكتور مصطفى محمود، رئيس المعهد، أنه تم عقد الدورة التاسعة لامتحانات زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو، طب وجراحة العيون Royal College of Glasgow، خلال الفترة من (17 إلى 20 فبراير الماضي)، بحضور الدكتور هشام علي، نائب رئيس المعهد، وبلغ عدد المتقدمين في هذه الدورة 40 طبيبًا، بحضور 13 أستاذًا من كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو.

وبذلك يُعد معهد بحوث أمراض العيون، أول جهة بحثية وطبية في مصر تنجح في عقد هذه الامتحانات، كهدف قومي يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لامتحانات الزمالة في طب وجراحة العيون.

وتم إجراء الامتحانات ثلاث مرات سنويًا في أعوام (2022، 2023، 2024) بالمقر الإقليمي للزمالة البريطانية، الذي تم إنشاؤه بالمعهد بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تجهيز المقر بأربع عيادات للجزء الإكلينيكي، وقاعة كبرى للجزء الشفوي بها ست لجان.

وثمّن رئيس المعهد، جهود فريق العمل للخروج بالامتحان بصورة مشرفة تليق بجمهورية مصر العربية، حيث يضاهي ما قدمه المعهد من تجهيزات ما تقدمه مراكز الامتحانات في العالم ودول الشرق الأوسط، وسط إشادة من السادة الممتحنين والأطباء المتقدمين للامتحان، بتجهيزات المعهد وحسن ودقة التنظيم.

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