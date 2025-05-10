محافظ الأقصر يوجه بتطوير المعمل الإقليمي المشترك ورفع كفاءته (صور)

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بزيارة تفقدية إلى المعمل الإقليمي المشترك، والتابع لمديرية الصحة بالمحافظة.

جولة تفقدية لمحافظ الأقصر بالمعامل الإقليمي

والمعمل تبلغ إجمالي مساحته نحو 500 متر مربع، حيث يتضمن مبنيين، أحدهما للفحص البكتريولوجي، والآخر للفحص الكيماوي لعينات المياه والأغذية، فضلًا عن إجراء تحاليل الفيروسات للمواطنين والأجانب، وإصدار الشهادات الصحية.

وخلال الزيارة، وجّه محافظ الأقصر بسرعة تنفيذ خطة شاملة لتطوير المعمل ورفع كفاءة مبانيه، بما يشمل إعادة طلاء الواجهات، ومعالجة الهبوط الأرضي، وتغيير الأرضيات، إلى جانب تجميل الموقع العام من خلال أعمال التشجير والزراعات.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية المعمل الذي يُعد المرجع الأساسي لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر وضواحيها، كما شدد على ضرورة تعزيز القوة البشرية العاملة داخل المعمل لضمان رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات صحية دقيقة وسريعة.

وفي السياق ذاته، وجّه محافظ الأقصر، جهاز تعمير البحر الأحمر بسرعة إعداد المقايسات التقديرية اللازمة لعملية التطوير، مع مخاطبة وزارة الصحة لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ الأعمال.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، منسق المشروعات بجهاز تعمير البحر الأحمر.

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