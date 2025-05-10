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حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة استعراض القوة  وحيازة سلاح نارى بدائرة قسم شرطة السلام.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهما “م.ط” عامل وشقيقه “أ.ط” طالب أثناء نشوب مشاجرة بينهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما العامة وتعريض حياتهما للخطر.

وأسندت النيابة العامة الي المتهم تهم استعراض القوة وإحراز  سلاح ناري فرد خرطوش بغير ترخيص وذخائر طلقات مما تستخدم على السلاح الناري.


وتلقي قسم السلام معلومات تفيد بحيازة عاطل سلاح ناري واستخدامه في التشاجر وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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