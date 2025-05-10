وزير الرياضة يهنئ عمرو حسين بفوزه برئاسة الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة

يتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة للمستشار عمرو حسين، لفوزه برئاسة الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة، خلال انتخابات الجمعية العمومية، واحتفاظه برئاسة الاتحادين عن جدارة واستحقاق.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الفوز يعكس الثقة في قدرات المستشار عمرو حسين وخبراته في تطوير رياضة كرة السرعة على المستويين العربي والأفريقي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، ومواصلة مسيرة النجاح ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن احتفاظ المستشار عمرو حسين برئاسة الاتحادين، هو تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها من قِبل أعضاء الجمعية العمومية.

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