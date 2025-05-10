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رياضة

موعد مباراة كومو وكالياري بالدوري الإيطالي

الدوري الايطالي
الدوري الايطالي

يستضيف نادي كومو نظيره كالياري، اليوم السبت، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب “جيوسيبي سينيجاجليا”، ضمن الجولة 36 من منافسات الدوري الايطالي.

موعد مباراة كومو وكالياري بالدوري الإيطالي 

 

ومن المقرر أن تقام مباراة كومو وكالياري في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

والتقى الفريقان في سبع مواجهات سابقة حيث حقق كالياري،  الفوز في مناسبتين، مقابل انتصار وحيد لكومو، بينما انتهت أربع مواجهات بالتعادل.

 

ومن المقرر أن تنقل مباراة كومو وكالياري عبر شبكة قنوات:

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ويحتل كومو المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 45، بينما يأتي كالياري المركز  الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

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