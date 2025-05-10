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رياضة

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يوفنتوس
يوفنتوس

يلتقي فريق يوفنتوس مع لاتسيو اليوم السبت على ملعب الأوليمبيكو ضمن منافسات الأسبوع الـ 36 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو 

ويحل فريق يوفنتوس ضيفا على لاتسيو اليوم السبت الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

ترتيب يوفنتوس ولاتسيو 

ويحتل يوفنتوس، بقيادة إيجور تودور، المدرب السابق للاتسيو أيضا، المركز الرابع برصيد 63 نقطة بفارق الأهداف عن روما، وكذلك عن لاتسيو صاحب المركز السادس برصيد 63، حيث يتنافس الثلاثي، على المقعد الرابع المؤهل لمنافسات التشامبيونزليج.

صراع قوي 

وبعد فترة سيئة تعرض فيها الفريق للعديد من الانتكاسات تمت إقالة مدربه تياجو موتا، قبل تعيين الكرواتي تيودور، لاعب يوفنتوس السابق أيضا، والذي تحسنت النتائج على يده نوعا ما، بالنظر إلى خروج الفريق من كافة المسابقات هذا الموسم.

على الجانب الآخر، قدم لاتسيو بداية موسم ممتازة، قبل أن يودع البطولة تلو الأخرى، كما أنه خرج من دور الثمانية بالدوري الأوروبي على يد مفاجأة البطولة بودو جليمت.

قائمة يوفنتوس 

وأعلن إيجور تودور مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة لاتسيو، على ملعب الأولمبيكو وجاءت قائمة البيانكونيري كالتالي:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو.

الدفاع: ألبرتو، جاتي، ريناتو فيجا، كالولو، سافونا، روهي.

الوسط: لوكاتيلي، ماكيني، تورام، دوجلاس لويز.

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، جونزاليس، أدزيتش، كولو مواني، وياه، مبانجولا.

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