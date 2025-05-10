موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بالدوري الفرنسي

يلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام مونبلييه، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "دو لا موسون"، وذلك في إطار الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع على التوالي والثالث عشر في تاريخه، بينما تأكد هبوط مونبلييه إلى الدرجة الثانية.

واستقر مدرب الفريق لويس إنريكي، على إراحة عدد من نجومه الأساسيين، مما يمنح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب، وقد أدى هذا القرار إلى تعرض الفريق لخسارتين متتاليتين في الدوري الفرنسي.

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، بينما يحتل مونبلييه المركز الثامن عشر والأخير برصيد 16 نقطة.

وتعرض فريق المدرب لويس إنريكي للهزيمة أمام ستراسبورج، حيث انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب "المينو" بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الفرنسي.

على الصعيد الأوروبي، تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، حيث سيواجه إنتر ميلان الإيطالي.

جاء ذلك بعد أن حجز الفريق الفرنسي مقعده في المباراة النهائية على حساب أرسنال الإنجليزي، حيث انتصر عليه بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

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