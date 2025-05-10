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رياضة

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد والتشكيل المتوقع

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

 يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال سوسيداد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز الليجا، على ملعب متروبوليتانو ملعب  بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد 

 يلتقي اليوم، فريق أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني حيث يبدأ اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد 

وتذاع مباراة اليوم بين أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد، على شبكة قنوات بي إن سبورت وعبر قناة بي إن سبورت 3.

ويدخل أتلتيكو مدريد بقيادة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني اللقاء بقوة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة مطاردة ثنائي المقدمة برشلونة وريال مدريد.

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