السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ختام معسكر المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة في فرنسا

ختام معسكر المنتخب
ختام معسكر المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة في فرنسا

منتخب النسائية، اختتم معسكر المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة، والذي أقيم فى فرنسا.

وشهد اليوم الأخير تقسيمات داخلية بين اللاعبات لتطبيق ما تم التدريب عليه طوال فترة المعسكر، تحت قيادة الجهاز الفني المصري بقيادة أميرة يوسف.

وقالت أميرة يوسف إن المعسكر كان مفيدًا للغاية على المستويين الفني والذهني، سواء للجهاز الفني أو اللاعبات، وظهرت ثماره بوضوح خلال المباراة المصغرة في اليوم الأخير، والتي شهدت أداءً منظمًا ومميزًا من جميع اللاعبات، خاصة في الجوانب الهجومية والدفاعية.

وأضافت أنه تم التركيز بشكل خاص على تطوير منطقة وسط الملعب من خلال تدريبات متخصصة، ساهمت في تحسين مستوى الربط بين الخطوط.

ومن جانبه، أشاد الجانب الفرنسى بروح اللاعبات المصريات وحرصهن على التعلم والتطور، مؤكدين أنهن يمتلكن قدرات فنية واعدة لا تقل ابدا عن نظيراتهن في فرنسا.

وتُلبى البعثة اليوم (السبت) دعوة علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا وحرمه على الغداء، بعدها تتوجه البعثة إلي مطار شارل ديجول للعودة إلي القاهرة التي تصلها فى الواحدة والنصف صباح غد الأحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب النسائية المنتخب الوطني للكرة النسائية معسكر المنتخب معسكر المنتخب الوطني المنتخب الوطني

مواد متعلقة

كريم بنزيما يخطط للانتقال للدوري الأمريكي

مصطفى محمد في اختبار صعب مع نانت أمام أوكسير بالدوري الفرنسي

ظهور محمد شريف، موعد مباراة الخليج والرياض بالدوري السعودي

تقارير تكشف أسباب عرقلة صفقة انضمام فيرنانديز للهلال السعودي

نادٍ عربي يسعى للتعاقد مع دي بروين

"كاف" يعتمد المتطلبات الجديدة للمدربين للمشاركة في البطولات الأفريقية

موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

جنوب أفريقيا يواجه زامبيا في مباراة مصيرية بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

الأكثر قراءة

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

«الجديان أغلى من الخرفان»، تعرف على أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت وعيار 925 يسجل هذا الرقم

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية توطين وتوريد 21 وحدة قطار لمترو أبو قير

محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول: كنت على وشك الرحيل

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 10 مايو 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

المزيد
الجريدة الرسمية