ختام معسكر المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة في فرنسا

منتخب النسائية، اختتم معسكر المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة، والذي أقيم فى فرنسا.

وشهد اليوم الأخير تقسيمات داخلية بين اللاعبات لتطبيق ما تم التدريب عليه طوال فترة المعسكر، تحت قيادة الجهاز الفني المصري بقيادة أميرة يوسف.

وقالت أميرة يوسف إن المعسكر كان مفيدًا للغاية على المستويين الفني والذهني، سواء للجهاز الفني أو اللاعبات، وظهرت ثماره بوضوح خلال المباراة المصغرة في اليوم الأخير، والتي شهدت أداءً منظمًا ومميزًا من جميع اللاعبات، خاصة في الجوانب الهجومية والدفاعية.

وأضافت أنه تم التركيز بشكل خاص على تطوير منطقة وسط الملعب من خلال تدريبات متخصصة، ساهمت في تحسين مستوى الربط بين الخطوط.

ومن جانبه، أشاد الجانب الفرنسى بروح اللاعبات المصريات وحرصهن على التعلم والتطور، مؤكدين أنهن يمتلكن قدرات فنية واعدة لا تقل ابدا عن نظيراتهن في فرنسا.

وتُلبى البعثة اليوم (السبت) دعوة علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا وحرمه على الغداء، بعدها تتوجه البعثة إلي مطار شارل ديجول للعودة إلي القاهرة التي تصلها فى الواحدة والنصف صباح غد الأحد.

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