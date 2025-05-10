السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مروان موسى يتصدر تريند يوتيوب بـ "كلميني بالليل" من ألبومه الجديد (فيديو)

مروان موسى، فيتو
مروان موسى، فيتو

 تصدر مغني الراب مروان موسى قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من خلال أغنية “كلميني بالليل” رفقة ليجي سي، وذلك من ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان “الرجل الذي فقد قلبه”. 

 

أغنية كلميني بالليل 

 وحققت الأغنية حتى الآن قرابة الـ 300 ألف مشاهدة، كما حظيت بالعديد من التعليقات المميزة. 

وتقول كلمات الأغنية: بالحب وبالتراضي 
الدنيا تلف بينا 
والمتحف جوا قلبي 
مليان صور قديمة

فردي، لو في معازيم ماباجيش 
واضحه سيبوني ف ال Zone اللي انا فيه
روحنا وجينا كتير على مفيش 
سايبين التساهيل دي على الله

و لسه 
رحلة طويلة بيننا 
أروح معاكي لحتة مفيهاش غيرنا 
بس مفيش غيرِك انتي بيجملها 
yeah 
مش عايز اللي أبات فيه أصبح فيه 
انا عايز يومي يعدي 
مش عايز غيرك 
مش عايز غيرك جنبي 
yeah

 

ألبوم مروان موسى الجديد 

وكان مغني الراب مروان موسى قد أطلق مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، مع SALXCO UAM وVIRGIN RECORDS، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة  من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والاكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أغنية كلميني عليكي أغنية كلميني بالليل ألبوم مروان موسى الجديد مروان موسي يوتيوب

الأكثر قراءة

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

«الجديان أغلى من الخرفان»، تعرف على أحدث أسعار الأضاحي بالأسواق

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

إسكان النواب تستأنف مناقشة تعديل الإيجار القديم، وغدا الاستماع للمستأجرين

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت وعيار 925 يسجل هذا الرقم

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية توطين وتوريد 21 وحدة قطار لمترو أبو قير

محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول: كنت على وشك الرحيل

تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 10 مايو 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

مواقيت الحج وأنواعه وأركانه.. تعرف عليها

تفسير حلم العثور على الفلوس في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلات عائلية

المزيد
الجريدة الرسمية