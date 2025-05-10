مروان موسى يتصدر تريند يوتيوب بـ "كلميني بالليل" من ألبومه الجديد (فيديو)

تصدر مغني الراب مروان موسى قائمة تريند الموسيقى بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، من خلال أغنية “كلميني بالليل” رفقة ليجي سي، وذلك من ألبومه الجديد الذي يأتي بعنوان “الرجل الذي فقد قلبه”.

أغنية كلميني بالليل

وحققت الأغنية حتى الآن قرابة الـ 300 ألف مشاهدة، كما حظيت بالعديد من التعليقات المميزة.

وتقول كلمات الأغنية: بالحب وبالتراضي

الدنيا تلف بينا

والمتحف جوا قلبي

مليان صور قديمة

فردي، لو في معازيم ماباجيش

واضحه سيبوني ف ال Zone اللي انا فيه

روحنا وجينا كتير على مفيش

سايبين التساهيل دي على الله

و لسه

رحلة طويلة بيننا

أروح معاكي لحتة مفيهاش غيرنا

بس مفيش غيرِك انتي بيجملها

yeah

مش عايز اللي أبات فيه أصبح فيه

انا عايز يومي يعدي

مش عايز غيرك

مش عايز غيرك جنبي

yeah

ألبوم مروان موسى الجديد

وكان مغني الراب مروان موسى قد أطلق مؤخرا ألبومه الغنائي الجديد "الرجل الذي فقد قلبه"، مع SALXCO UAM وVIRGIN RECORDS، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويضم الألبوم 23 أغنية، ويتكون من خمسة أجزاء تجسد بكلماتها وحالتها مراحل الحزن الخمسة من حالة الإنكار والغضب والمُساومة والاكتئاب وصولا لمرحلة القبول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.