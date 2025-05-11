عدلي حسين عن تصريحات ترامب: قناة السويس سيادة مصرية كاملة

قال المستشار عدلى حسين محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمرور من قناة السويس مجانا من الناحية القانونية لا حق له على الإطلاق أن يطلب هذا الأمر.

تصريحات ترامب حول المرور المجانى بقناة السويس



وأضاف حسين لـ"فيتو": من حق أى شخص أن يطلب لكن الأمر هل يجبرنا على ذلك أم لا، فهو لا يستطيع إجبارنا على المرور مجانا من قناة السويس، بالتالى من الناحية القانونية ليس من حق ترامب إجبارنا على الإطلاق بالمرور مجانا من قناة السويس.

وأشار حسين: اعتقد ومن خلال تصورى أنه يطلب هذا الطلب من خلال أنه يحاول ردع الحوثيين الذين تسببوا فى منع العديد من السفن من المرور بقناة السويس نتيجة تصرفاتهم فى باب المندب، فهو يتحدث على أنه يكلف وزير خارجيته عندما ينتهى من هزيمة الحوثيين وتعود السفن مرة أخرى وتعوض مصر عن الخسائر يأخذ حقه بالمرور مجانا وأعتقد أن هذا هو الوازع وراء تصريحات ترامب.

قناة السويس سيادة مصرية كاملة



وتابع حسين: بالتالى ليس من حق ترامب أن يجبرنا لكن يطلب كما يشاء، موضحًا أن قناة السويس سيادة مصرية كاملة، مشيرا إلى أن ما يفعله ترامب هو أسلوب بلطجة كاملة، لافتا إلى أن القناة سيادة مصرية وتحكمها معاهدة القسطنطينية المطبقة حاليا، وتكاليف مرور السفن التجارية يحسب وفقا لهذه الاتفاقية والسفن العسكرية لها حساب إلى آخره من هذه الأمور وهناك قانون وأصول واتفاقية منذ سنوات.

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