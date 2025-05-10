متحفا التحرير والقومي للحضارة يشاركان في مؤتمر التراخيص الآسيوي الدولي بهونج كونج

شارك المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، لأول مرة، في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للتراخيص الآسيوي، والذي أقيم ضمن الدورة الثانية والعشرين من معرض هونج كونج الدولي للتراخيص (HKILS)، بمدينة هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية.

مؤتمر الدولي الرابع عشر للتراخيص الآسيوي

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 330 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وأقيمت الفعاليات في مركز هونج كونج للمؤتمرات والمعارض، وقد جاءت مشاركة المتاحف المصرية في هذا الحدث، لاستعراض فرص التراخيص التجارية للقطع الأثرية والمنتجات الثقافية كأحد مسارات دعم السياحة الثقافية وتعزيز موارد المتاحف.

وتميزت المشاركة المصرية بإقامة جناحين مخصصين للمتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، عُرضت بهما بوسترات ضخمة، تتضمن صورًا لأهم القطع الأثرية من مقتنيات المتحفين، مزودة برموز QR تفاعلية تُمكّن الزوار من الحصول على معلومات تفصيلية رقمية، مما شكّل وسيلة ترويجية مبتكرة طوال أيام المعرض.

واستقبل الجناحان عددًا من ممثلي الشركات العالمية المهتمة بالتعاون في مجالات التراخيص والإنتاج التجاري للمجسمات المستوحاة من القطع الأثرية المصرية.

معرض أبرز القطع القابلة للترخيص

وفي جلسة رئيسية بعنوان: “الاستفادة من سحر مصر القديمة الخالد: فرص الترخيص مع المتاحف”، شارك الدكتور علي عبد الحليم علي مدير عام المتحف المصري بالتحرير، والدكتورة نشوى جابر نائب المدير التنفيذي للشؤون الأثرية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، في الجلسات النقاشية للمؤتمر حيث قاما بعرض أبرز القطع القابلة للترخيص، وأوضحا كيف يمكن تحويل النماذج الأثرية إلى منتجات تذكارية عالية الجودة، تساهم في الترويج للمتاحف، وتعزز العائدات الاقتصادية من التراث المصري.

وأكد المتحدثون في الجلسة على أهمية هذا النوع من التراخيص في تحفيز الابتكار وخلق شراكات مستدامة بين المتاحف والقطاع الخاص، بما يُعزز من فرص التسويق للتراث الثقافي المصري على الساحة الدولية.

كما أشاروا إلى العلاقة المتبادلة بين التراخيص التجارية والسياحة الثقافية، حيث تسهم المنتجات الثقافية المستوحاة من القطع الأثرية في جذب فئات جديدة من الزائرين وتعميق ارتباطهم بالحضارة المصرية.

وقد أشادت مارجريت فونج، المديرة التنفيذية لهيئة تنمية تجارة هونغ كونغ، بالمشاركة المصرية، مؤكدةً في كلمتها الافتتاحية أن المؤتمر هذا العام يسلط الضوء على تراث الصين ومصر بوصفهما من أقدم الحضارات الإنسانية، وعلى قدرة الملكية الفكرية الثقافية على بناء روابط جديدة وتقديم تجارب ثقافية معاصرة.

وشهدت المشاركة المصرية تنسيقًا وثيقًا بين وزارة السياحة والآثار والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في هونج كونج، التي لعبت دورًا محوريًا في التحضير للحدث، بدءًا من التنسيق اللوجستي ووصولًا إلى دعم الوفد المصري حتى نهاية الفعاليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.