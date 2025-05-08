دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة، رسالة ماجستير للباحثة هالة الزيات بكلية الفنون الجميلة

حصلت الباحثة هالة جمال عبد الفتاح الزيات، المعيدة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان على درجة الماچستير عن رسالتها التي جاءت بعنوان (دور العمارة الداخلية في تنشيط السياحة العلمية لمتاحف التاريخ الطبيعي).

تتناول الرسالة دراسة الدور الفعال للعمارة الداخلية في تنشيط السياحة العلمية لمتاحف التاريخ الطبيعي، وذلك عن طريق تحليل العلاقة بين تصميم العمارة الداخلية للمتحف والقدرة على جذب الزوار وتحقيق تجربة علمية ناجحة.

الباحثة هالة الزيات

كما تناولت مدى أهمية التخطيط المعماري والداخلي لمتاحف التاريخ الطبيعي في زيادة الوعي لدى الزائرين وتفاعلهم مع المعروضات عن طريق استخدام أساليب مبتكرة في التصميم تعمل على تحقيق الجانب الوظيفي والجمالي معًا.

وقد تكونت لجنة الإشراف والمناقشة من: أ.د/ مها محمد فريد، الأستاذ المتفرغ بقسم الديكور - شعبة العمارة الداخلية (مناقشًا ومقررًا)، أ.د. هالة بركات النجار، الأستاذ والعميد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (مناقشًا خارجيًّا)، أ.م.د/ طارق نبيل راشد، الأستاذ المساعد بقسم الديكور - شعبة العمارة الداخلية (مشرفًا رئيسًا)، د. (عدنان محمد الحلوجي)، المدرس بقسم الديكور - شعبة العمارة الداخلية (مشرفًا مشاركًا).

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