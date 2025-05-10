كريم بنزيما يخطط للانتقال للدوري الأمريكي

أكدت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية بأن النجم الفرنسي ونجم نادي الاتحاد السعودي كريم بنزيما قد اتخذ أولى الخطوات من أجل الانتقال إلى الدوري الامريكي لكرة القدم الموسم القادم.

وكشفت الصحيفة في تصريحات من بعض المقربين من اللاعب أن بنزيما استعان بمحامي الهجرة البارز في نيويورك مايكل وايلدز لتأمين تأشيرة P-1، وهي التأشيرة التي حصل عليها مواطنه اوليفر جيرو الذي يلعب حاليا في الولايات المتحدة الامريكية.

صحيفة ذا بوست تواصلت مع المتحدث باسم الدوري الامريكي من اجل التعليق على تلك الاخبار ولكن لم يكن هناك اي رد من قبل المتحدث حتى اللحظة.

الجدير بالذكر لا يوجد اي تصريح رسمي من اللاعب حاليا عن مستقبله.

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