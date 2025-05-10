ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية داخل شقة في بدر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف نشاط إجرامي خطير داخل أحد الأحياء السكنية لتصنيع الأسلحة النارية في مدينة بدر.



كانت المعلومات والتحريات أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، بتحويل محل سكنه إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة بغرض الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد 2 فرد محلي الصنع، إلى جانب مجموعة من الأجزاء والأدوات المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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