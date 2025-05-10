خطوة بخطوة، كيفية أداء امتحانات طلاب مصر بالخارج

كشفت وزارة التربية والتعليم عبر منصة امتحانات أبناؤنا في الخارج، عن خطوات الإجابة وأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لكيفية أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الثاني والتخلف عن الفصل الدراسي الأول (التكميلي) (2024 / 2025) وفقا للخطوات التالية:

خطوات أداء امتحانات ابناؤنا في الخارج الفصل الدراسي الثاني

- بالنسبة للطلاب المقيدين بالصفوف (المستوى الأول والمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال وكذلك الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية)

·سوف تتاح لهم ملفات تقييم الأداء يوم السبت الموافق 10 مايو ٢٠٢٥ من خلال المنصة، يقوم الطالب بتحميل ملف تقييمات الأداء من المنصة الإلكترونية لامتحانات “أبناؤنا فى الخارج” من هذا الرابط

· يقوم الطالب بطباعة الملف وكتابة بياناته الشخصية عليها في الجزء المخصص لها فى الغلاف الخارجي لملف التقييمات والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس – اسم الدولة).

·يقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده.

·بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ملف تقييم الأداء الخاص به، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني على هيئة ملف(PDF (، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لـ"أبناؤنا في الخارج" من خلال الرابط

وذلك على الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال مدة 14 يوما من يوم إتاحة ملفات تقييم الأداء.

وانطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025، اليوم السبت 10 مايو الجاري، للطلبة المصريين في الخارج إلكترونيًّا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الترم الثاني 2025 للطلاب المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج 2025، وإتاحة أرقام الجلوس في الامتحانات، حيث تبدأ الامتحانات اليوم السبت 10 مايو الجارى وتستمر حتى 18 من نفس الشهر، على أن تتم الامتحانات وفق الجداول المعتمدة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف.

امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025”، الترم الثاني

وأكدت أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج 2025” (الدور الثاني) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك امتحانات تبدأ فى التاسعة صباحًا وبعضها فى الخامس مساء، كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على، أنه سيتم إتاحة الامتحانات عبر منصة أبناؤنا فى الخارج عبر الرابط التالي:

وأكدت الوزارة أهمية أن يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس)، وبعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF) ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، وذلك باستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة.

الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025

وقالت: إن الفئات المسموح لها التقدم لأداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2025 الترم الثاني هي:

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.