الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

شهود العيان يكشفون تفاصيل اتهام شاب بهتك عرض طفل في مدخل عمارة بالهرم

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام شاب بهتك عرض طفل داخل مدخل عقار في منطقة الهرم بعدما تجرد من ملابسه السفلية أمام الصغير.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وعرض الطفل على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن حالته الصحية.

 

وكشف شهود العيان أن المتهم استغل صغر سن الصغير وخلع ملابسه السفلية، وأظهر عورته أمام الصغير، داخل مدخل العقار وشاهده أحد الأهالي.



شاب يحاول هتك عرض طفل داخل عقار بالهرم


تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بأن شخصا ارتكب أفعالا مخلة تجاه صغير بمنطقة الهرم، وخلع الجزء السفلي من ملابسه أمام صغير داخل عقار بمنطقة الهرم، قاصدا ارتكاب أفعال مخلة، على الفور توجهت قوة أمنية لمكان الواقعة.

 

وألقت القبض على المتهم، وجار تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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