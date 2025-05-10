الليلة، حفل توزيع جوائز مهرجان نوادي المسرح بدورته الـ 32

يستضيف مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة من مساء اليوم السبت، حفل ختام فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

حفل ختام المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يتضمن الحفل أوبريت "ما بين كالوسين"، تأليف وأشعار سامح عثمان، موسيقى وألحان شريف ياسر، فيديو آرت محمد المأموني، ملابس بسنت نجم، تصميم رقصات محمد ميزو، وإخراج محمد الطايع.

يعقبه تكريم أعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، والمخرج سامح مجاهد، والكاتب والناقد يسري حسان رئيس تحرير نشرة المهرجان، ويختتم الحفل بإعلان الجوائز الرسمية للمهرجان.

أقيم المهرجان من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وتحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وأدار فعاليات الدورة المخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح.

وشهدت الدورة مشاركة 27 عرضا مسرحيا تمثل مختلف أقاليم مصر، وهي: عائلة شكسبير، بلا أثر، اللحاد، الدخاخنجي، الوهم، البنت لسه صغيرة، كارما، ساليم، انتحار معلق، مش زي الأفلام، بائع الكتب المزورة، لعنة زيكار، ولي، علماء الطبيعة، ليلة القتلة، الموتى السائرون، في الظل، صندوق يعقوب، The Dung، قضية أنوف، نساء شكسبير، موت معلق، ماأ، قابل للحذف، أناكوندا، تريفوجا.

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