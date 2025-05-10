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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا الثلاثاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 5 مساء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي مران الاهلي عماد النحاس

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