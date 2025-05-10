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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب باستخدام القطع الأثرية المزيفة بالقاهرة للمحاكمة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص في النصب باستخدام القطع الأثرية المزيفة بمحافظة القاهرة، إلى محكمة الجنايات. 

وعقب القبض على المتهمين اعترفوا أمام النيابة العامة بارتكابهم الواقعة مستخدمين تماثيل فرعونية مقلدة يقوم نحات جبس بمنطقة شعبية بنحتها وطلائها بطلاء يشبه تلك الأثرية.

وأضاف المتهمون أنهم يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم يتفقون معهم على شراء القطع الواحدة بمبلغ 100 ألف جنيه، مشيرين إلى أنهم اصطنعوا 5 تماثيل كان مقرر لهم أن يبيعوا ثلاثة منهم لعميلهم في الوقت الذي ألقت قوات الأمن فيه القبض عليهم.

وأسفرت التحريات عن ضبط ثلاثة أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - وبحوزتهم تمثالين من الجرانيت على هيئة فرعونية، وسلاح ناري "طبنجة"، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تم استخدامها في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترف اثنان منهم بمحاولة النصب على الشخص الثالث عبر إيهامه بأن التمثالين المضبوطين قطع أثرية حقيقية، واتفقوا معه على بيعها له مقابل مبلغ مالي، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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النيابة العامة محافظة القاهرة القطع الاثرية المزيفة

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