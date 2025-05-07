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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب باستخدام قطع أثرية مقلدة بالقاهرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص في النصب باستخدام القطع الأثرية المزيفة بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وعقب القبض على المتهمين اعترفوا أمام النيابة العامة بارتكابهم الواقعة مستخدمين تماثيل فرعونية مقلدة يقوم نحات جبس بمنطقة شعبية بنحتها وطلائها بطلاء يشبه تلك الأثرية. 

وأضاف المتهمون أنهم يستقطبون ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم يتفقون معهم على شراء القطع الواحدة بمبلغ 100 ألف جنيه، مشيرين إلى أنهم اصطنعوا 5 تماثيل كان مقرر لهم أن يبيعوا ثلاثة منهم لعميلهم في الوقت الذي ألقت قوات الأمن فيه القبض عليهم.

الشرطة تحبط حيلة عصابة للنصب 

وأسفرت التحريات عن ضبط ثلاثة أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية - وبحوزتهم تمثالين من الجرانيت على هيئة فرعونية، وسلاح ناري "طبنجة"، بالإضافة إلى ثلاث سيارات تم استخدامها في الواقعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترف اثنان منهم بمحاولة النصب على الشخص الثالث عبر إيهامه بأن التمثالين المضبوطين قطع أثرية حقيقية، واتفقوا معه على بيعها له مقابل مبلغ مالي، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة محافظة القاهرة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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