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رياضة

مصطفى محمد في اختبار صعب مع نانت أمام أوكسير بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد،فيتو
مصطفى محمد،فيتو

 يخوض فريق نانت الذي يلعب له المهاجم المصري مصطفى محمد، اختبارًا صعبًا أمام أوكسير مساء اليوم السبت، بملعب “لابي ديشامب”، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت أوكسير بالدوري الفرنسي 

ومن المقرر أن يخوض فريق نانت اللقاء أمام أوكسير في تمام العاشرة مساء اليوم السبت. 

ويحتل نانت المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة متفوقًا بفارق نقطة واحدة على لوهافر المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري أحمد حسن كوكا صاحب المركز الـ17، بينما يملك أوكسير في رصيده 41 نقطة ويحتل المركز العاشر.

ومع اقتراب انتهاء  الموسم يعاني  مصطفى محمد ورفاقه من دائرة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث لم يتذوق نانت طعم الفوز في المباريات الأربع الأخيرة بالمسابقة، ويحتاج إلى الفوز في المباراتين المقبلتين دون النظر إلى نتائج منافسيه لوهافر وسانت إيتيان لضمان البقاء في دوري الأضواء.

يأتي هذا في الوقت الذي توترت فيه العلاقة بين مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ومدربه أنطوان كومبوار، في ظل معاناة نانت خلال الموسم الجاري من تراجع النتائج.

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