مرموش ورفاقه في اختبار جديد أمام ساوثهامبتون.. مانشستر سيتي يواصل مطاردة أرسنال وليفربول.. ترشيح إفريقي يعزز ثقة مرموش.. الأنظار نحو أنفيلد

يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على ساوثهامبتون في الخامسة مساء السبت، على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط آمال كبيرة لجماهير السيتي في استمرار سلسلة الانتصارات ومواصلة الضغط على أرسنال وليفربول في الصراع المشتعل على صدارة جدول الترتيب.

السيتي يحتل المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف أرسنال، مع تبقي ثلاث جولات فقط على نهاية المسابقة، ما يجعل أي نتيجة غير الفوز بمثابة خطوة للخلف في معركة المراكز الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش يبحث عن العودة للتهديف

ومن بين الأسماء التي تنتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر، يأتي النجم المصري عمر مرموش، الذي يسعى لكسر صيامه التهديفي في الدوري منذ آخر أهدافه أمام كريستال بالاس يوم 12 أبريل. مرموش، الذي أصبح ركيزة مهمة في تشكيل السيتي منذ انتقاله في يناير، لم يسجل في آخر أربع مباريات، رغم أدائه الجيد وصناعته للفرص.

المباراة أمام ساوثهامبتون تمثل فرصة مثالية للنجم المصري، لا سيما في ظل ضعف دفاعات الخصم الذي استقبل 82 هدفًا هذا الموسم، ويعد الأضعف في البطولة.

ترشيح إفريقي يعزز ثقة مرموش

الثقة تزداد في صفوف مرموش بعد دخوله ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025، إلى جانب محمد صلاح، وأشرف حكيمي، وفيكتور أوسيمين، ما يمنحه دفعة معنوية إضافية للتألق في الجولات الحاسمة من الدوري، خاصة أن السيتي يعوّل عليه في تنويع الحلول الهجومية.

ساوثهامبتون على حافة الهاوية

في الجهة الأخرى، يبدو وضع ساوثهامبتون مأساويًا، حيث يقبع في المركز العشرين والأخير برصيد 11 نقطة، وقد تأكد رسميًا هبوطه إلى دوري “التشامبيونشيب”، لكن الفريق لا يزال يمتلك هدفًا صغيرًا يسعى لتحقيقه، وهو تجنب معادلة أسوأ سجل نقاط في تاريخ الدوري الإنجليزي، والمسجل باسم ديربي كاونتي موسم 2007-2008 (11 نقطة).

ويحتاج ساوثهامبتون إلى نقطة واحدة فقط من أصل ثلاث مباريات متبقية، لكن المهمة تبدو شبه مستحيلة في ظل المواجهات النارية التي تنتظره أمام مانشستر سيتي، ثم إيفرتون، وأخيرًا أرسنال.

الأنظار نحو أنفيلد

نتيجة هذه المباراة قد لا تكون كافية للسيتي للتقدم في الترتيب ما لم تخدمه نتائج الفرق المنافسة، حيث تنتظر الجماهير لقاء ليفربول وأرسنال غدًا الأحد على ملعب “أنفيلد”، والذي سيحدد ملامح المنافسة في الجولة الأخيرة.

وبين مطاردة الأمل، وسعي الانقاذ الرمزي من الهوان، تظل مواجهة ساوثهامبتون والسيتي محط أنظار الجميع، خاصة الجماهير المصرية التي تترقب لحظة تألق عمر مرموش من جديد.



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