القائمة الكاملة لأسعار تذاكر طيران سفر موسم الحج

بدأت شركات السياحة مخاطبة حجاج قرعة الحج السياحي لسداد رسوم تذاكر الطيران، تمهيدا لبدء تفويج الرحلات خلال الأيام المقبلة لعمل مناسك الحج.

أسعار تذاكر طيران موسم الحج

وقالت مصادر بغرفة شركات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران موسم الحج للعام الجاري تتراوح من 40 إلى 90 ألف جنيه، حيث يرجع الاختلاف في الأسعار وفقا لاختلاف مواعيد السفر والعودة والمدة الزمنية التي سيقضيها حجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، حيث ترتفع الأسعار كلما كانت المدة الزمنية بين مواعيد السفر والعودة قصيرة.

أسعار تذاكر سفر حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري

من جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة عن أسعار تذاكر سفر حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري وتصل إلى 19.5 ألف جنيه، حيث سيتم نقل 7 آلاف و500 حاجا إلى الأراضي المقدسة من خلال 218 شركة سياحية عبر 185 حافلة سياحية عبر ميناء نوبيع، على أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي للمستوى البري في الـ21 ذو القعدة الجاري.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار عن اتخاذ إجراءات جديدة للتأكد من حصول الحجاج على كافة الخدمات المستحقة لهم وفقًا لما أقرته الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات الحج هذا الموسم، وذلك من خلال لجانها بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومطابقة برامج الشركات السياحية المخطر بها على الموقع الرسمي للوزارة.

اعتماد سكن حجاج بيت الله الحرام

وأكدت الوزارة في خطابها المرسل إلى غرفة شركات السياحة، أن اللجان المتواجدة بالمملكة العربية السعودية ستقوم بالمرور الدوري على أماكن السكن المعتمدة والمناطق المتواجد بها الحجاج، وكذلك الخدمات المقدمة لهم أثناء فترة المشاعر، حيث سيتم تشكيل لجان تنتشر بكافة مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة "مكاتب الخدمة الميدانية" والتأكد من عدم تسرب حجاج إلى مخيمات لا يستحقون التواجد بها.

وأكدت وزارة السياحة والآثار على الشركات السياحية المنفذة للحج ضرورة تحري الحذر التام من إجراء أي تعديل في برامج الحجاج أو تغيير مواقعهم بالمشاعر المقدسة، حيث إنه حال ثبوت مخالفة ذلك ستقوم الوزارة بتوقيع العقوبات القانونية المقررة والتي تصل إلى إلغاء الترخيص.

خطة وزارة السياحة لتقديم خدمات الحجاج

وطالبت الوزارة الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات؛ حفاظًا على مصالح الحجاج والشركات معًا، وذلك وذلك في إطار التنسيق بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار لرعاية وحماية مصالح وحقوق الحجاج لموسم حج 1446 هجريًا، وفى ضوء قانون 38 لسنة 1977 والخاص بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقانون 84 لسنة 2022 والخاص بإصدار قانون تنظيم الحج.

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